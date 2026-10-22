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CapaEmpresas & NegóciosIndústria

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 08:00

Reaproveitamento de tecidos técnicos viabiliza faturamento da moda circular

A CÓS Costura Consciente dá novos destinos ao nylon resinado proveniente de guarda-chuvas danificados

A CÓS Costura Consciente dá novos destinos ao nylon resinado proveniente de guarda-chuvas danificados

Isabela Genz Meinhardt/Divulgação/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC

A transformação de passivos têxteis em produtos comerciais de alto valor agregado encontrou viabilidade financeira no Rio Grande do Sul por meio do processamento de materiais sintéticos de alta performance pós-consumo.

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