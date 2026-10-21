Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosIndústria

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 08:00

Custo do refugo têxtil desafia cadeia da reciclagem no RS

O sistema fiscal atual favorece insumos virgens, encarecendo o produto reciclado

O sistema fiscal atual favorece insumos virgens, encarecendo o produto reciclado

Unsplash/Divulgação/JC
Compartilhe:
Carmen Carlet
Especial para o JC

O gerenciamento de resíduos e a destinação final de sobras industriais tornaram-se fatores críticos de custo e eficiência para a cadeia têxtil e do vestuário no Rio Grande do Sul. O aumento de exigências ligadas à conformidade ambiental e a pressão sobre os grandes geradores por modelos de responsabilidade compartilhada evidenciam um descompasso estrutural no mercado gaúcho.

Notícias relacionadas