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CapaEmpresas & NegóciosEm Pauta

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 20:30

Viacerta aposta em crédito ao varejo, dados e tecnologia para crescer 80% no CDC em 2026

Viacerta projeta expansão focada em dados e tecnologia, mirando 80% no CDC até 2026

Viacerta projeta expansão focada em dados e tecnologia, mirando 80% no CDC até 2026

Viacerta/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
Em um cenário de famílias endividadas e inadimplência em alta, a Viacerta, financeira sediada em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, projeta crescimento de 80% no CDC (Crédito Direto ao Consumidor) em 2026. A empresa completou 25 anos em agosto, com mais de 700 mil clientes atendidos e operação em 12 estados. Também reorganizou o negócio sob o Grupo Viacerta, que reúne a Viacerta Financiadora e a Viacerta Promotora, antes apresentadas como marcas distintas.

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