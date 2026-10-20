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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 08:00

Fio reciclado enfrenta barreiras para competir no mercado

O Rio Grande do Sul concentra cerca de 4% dos estabelecimentos brasileiros de fabricação de produtos têxteis, segundo dados consolidados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

O Rio Grande do Sul concentra cerca de 4% dos estabelecimentos brasileiros de fabricação de produtos têxteis, segundo dados consolidados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

Isabela Genz Meinhardt/Divulgação/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC

A viabilidade comercial do fio têxtil produzido a partir de material reciclado depende da superação de barreiras logísticas e despesas operacionais que elevam o preço final do produto no mercado nacional. Na comparação direta com a fibra virgem de algodão ou o poliéster convencional, o insumo obtido por meio do desfibramento mecânico de retalhos enfrenta custos inflados na origem da cadeia.

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