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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 12:46

Logística reversa e reciclagem têxtil esbarram na falta de dados

Organização da coleta e da triagem pode ampliar a oferta de materiais reaproveitáveis para a indústria

Organização da coleta e da triagem pode ampliar a oferta de materiais reaproveitáveis para a indústria

Isabela Genz Meinhardt/Divulgação/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC

A moda brasileira produz mais de 8,2 bilhões de peças de vestuário e gera volumes superiores a 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano. Desse total, os processos de reciclagem dão conta de absorver apenas 20% dos descartes, evidenciando um expressivo gargalo de eficiência e escoamento de insumos.

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