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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 06:00

Situe-se: Encontre pessoas e lugares que despertem o seu melhor

Situe-se: Encontre pessoas e lugares que despertem o seu melhor

Situe-se: Encontre pessoas e lugares que despertem o seu melhor

Editora Intrínseca/Divulgação/JC
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Em "Situe-se", a psicóloga e pesquisadora Angela Duckworth amplia a discussão sobre a garra, conceito que desenvolveu em seu primeiro livro para explicar a combinação entre paixão e perseverança na busca pelo sucesso. A autora argumenta que, embora essas características sejam importantes, o ambiente também exerce influência decisiva sobre o desempenho e o desenvolvimento pessoal.

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