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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 11:13

Minerais críticos e estratégicos empregam 129 mil pessoas no Brasil

Crescimento de 8,6% em relação a 2023, reforçando a relevância econômica do setor

Crescimento de 8,6% em relação a 2023, reforçando a relevância econômica do setor

Agência Brasil
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As atividades relacionadas ao setor de minerais críticos e estratégicos (MCE) para o Brasil somaram 129.423 empregos, em 2025, o equivalente a 57% dos 226.634 empregos da indústria extrativa mineral do país.

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