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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 13:27

2027 já começou. O mercado não espera o ano virar

Pedro Bortolotto é sócio conselheiro da Y Consultoria. Engenheiro de produção pela Ufrgs e mestre em Supply Chain Management pela Unisinos

Pedro Bortolotto é sócio conselheiro da Y Consultoria. Engenheiro de produção pela Ufrgs e mestre em Supply Chain Management pela Unisinos

Y Consultoria/Divulgação/JC
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Pedro Bortolotto
Sócio conselheiro da Y Consultoria

Quando digo que 2027 já começou, não estou falando do calendário, estou falando das decisões que os empresários precisam tomar agora. Entendo quem prefere esperar 25 de outubro, só acho perigoso deixar o futuro da empresa em compasso de espera.

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