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CapaEmpresas & NegóciosAgronegócio

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 09:38

Sucessão rural vira estratégia de sucesso para negócios na cidade gaúcha de Barão de Cotegipe

Edson (e) está na quarta geração da atividade que herdou do pai Edson João

Edson (e) está na quarta geração da atividade que herdou do pai Edson João

Edson Zancanaro/ArquivoPessoal/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC

A sucessão rural não estava nos planos do produtor rural Edson Zancanaro, quando ele deixou Barão de Cotegipe, para construir sua trajetória profissional. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, onde se tornou oficial do Exército em 2015, ele abriu mão da carreira no ano seguinte para fazer MBA em Gestão Empresarial e passou cinco anos trabalhando no setor privado.

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