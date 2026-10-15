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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 12:30

Sucessão rural e tecnologia impulsionam produção leiteira em Crissiumal

Da esquerda para direita: Lorena, Érick Mathias, Jorge, Eloize Sofia, Eduardo Juliano e Edinéia

Da esquerda para direita: Lorena, Érick Mathias, Jorge, Eloize Sofia, Eduardo Juliano e Edinéia

Vilarosafotografia/Divulgação/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC

Na propriedade da família Wobeto, em Linha Brasil, interior de Crissiumal, a sucessão rural não ficou restrita à transferência de terra e patrimônio entre gerações, mas significou mudanças na forma de produzir, investimentos em tecnologia e aumento de escala.

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