Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosAgronegócio

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 13:07

Sucessão rural exige renda, autonomia e planejamento

Karlinski defende gestão no processo de continuidade no negócio rural

Karlinski defende gestão no processo de continuidade no negócio rural

UPF/Divulgação/JC
Compartilhe:
Ana Esteves
Especial para o JC

O envelhecimento dos produtores rurais coloca em debate não apenas quem estará no campo nas próximas décadas, mas também a capacidade econômica das propriedades de incorporar uma nova geração. No Rio Grande do Sul, dados do Censo Agropecuário mostram o avanço da participação dos produtores mais velhos e a redução dos grupos mais jovens. Entre 2006 e 2017, a parcela de produtores com 45 anos ou mais passou de 61,2% para 70,9%, enquanto aqueles com menos de 45 anos recuaram de 38,8% para 29,2%. Para o professor da Universidade de Passo Fundo (UPF), engenheiro agrônomo, Lucas Karlinski, a sucessão precisa ser tratada como uma questão de gestão, renda e continuidade do negócio rural.

Notícias relacionadas