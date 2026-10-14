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CapaEmpresas & NegóciosAgronegócio

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 12:36

Farsul defende visão corporativa e planejamento para garantir a sucessão rural

Agricultura familiar precisa conciliar tradição, autonomia e perspectivas profissionais para garantir a permanência das novas gerações

Agricultura familiar precisa conciliar tradição, autonomia e perspectivas profissionais para garantir a permanência das novas gerações

Magnific/Divulgação/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC

A consolidação das atividades agropecuárias e o encolhimento da população no campo no Rio Grande do Sul acenderam o alerta para um desafio central na perpetuação do agronegócio: a sucessão familiar. Diante das transformações sociodemográficas e econômicas, preparar as propriedades para a transição entre gerações deixou de ser um debate informal e passou a ser tratado como pilar estratégico de gestão e sobrevivência econômica.

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