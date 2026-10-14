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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 09:41

Serviços entram no radar do consumidor na Black Friday 2026, com streaming à frente

Atividades como viagens (36%) e saúde (35%) também atraem alta demanda, revela pesquisa

Atividades como viagens (36%) e saúde (35%) também atraem alta demanda, revela pesquisa

Fraport Brasil/Divulgação/JC
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O streaming de vídeo e música lidera a intenção de compra de serviços para a Black Friday 2026, com 46%, segundo a 6ª edição do estudo de Black Friday realizado por Gauge, Ecglobal e W3haus, empresas da Stefanini Marketing.

Em seguida aparecem viagens, passagens e hospedagem, com 36%, e academia, saúde e bem-estar, com 35%. Assinaturas de software, aplicativos e inteligência artificial somam 29%, e serviços de telefonia e internet, 26%, mesmo patamar dos clubes de assinatura de produtos.

O interesse vem depois de um ano de alta para a categoria no comércio eletrônico. Na Black Friday de 2025, o faturamento nominal do e-commerce de serviços cresceu 19,4% em relação ao dia da promoção em 2024, acima de bens não duráveis (10,6%) e de bens duráveis e semiduráveis (6,2%), segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

A disposição para participar da data também chegou ao maior nível da série. De acordo com o estudo, 86% dos consumidores pretendem comprar na Black Friday de 2026, ante 84% em 2025 e 75% em 2024. A pesquisa combina levantamento quantitativo com 1.000 respondentes, entrevistas em profundidade e análise semântica.

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