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CapaEmpresas & NegóciosOpinião

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 13:26

O fator humano no atendimento

Maria Clara Gomes é gestora de atendimento da Green Benefícios

Maria Clara Gomes é gestora de atendimento da Green Benefícios

Green Benefícios/Divulgação/JC
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Maria Clara Gomes
Gestora de atendimento da Green Benefícios

A expansão da inteligência artificial, da automação e dos canais de autoatendimento vem transformando a relação entre empresas e consumidores. Chatbots, aplicativos e plataformas digitais tornam processos mais ágeis e ampliam as possibilidades de resolução de forma autônoma. Esse movimento também faz parte da evolução da Green Benefícios, que vem investindo em tecnologia, programação e processamento de dados para aprimorar processos, serviços e a experiência dos usuários. Ao mesmo tempo, a transformação digital reforça que tecnologia e interação humana não precisam ocupar lados opostos.

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