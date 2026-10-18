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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 10:00

Resíduos têxteis desafiam indústria a gerar valor

Apenas 1% do resíduo têxtil reprocessado retorna ao mercado na forma de vestuário

Apenas 1% do resíduo têxtil reprocessado retorna ao mercado na forma de vestuário

Isabela Genz Meinhardt/Divulgação/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC*

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