Norma amplia exigências para atendimento ao consumidor; saiba quais

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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 09:47
Norma amplia exigências para atendimento ao consumidor; saiba quaisAgência Brasil
Serviços de atendimento ao consumidor (SAC) passam a ter novas regras em todo o país. As mudanças entram em vigor em 20 dias e valem para empresas de setores regulados pelo governo federal e por instituições que prestam serviços financeiros digitais supervisionados pelo Banco Central.