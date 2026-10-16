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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 13:28

Projeto Reciclos transforma embalagens em aprendizado e já mobilizou mais de 3,4 toneladas de recicláveis no RS

Iniciativa já mobilizou 3,4 toneladas de recicláveis em escolas e comunidades em apenas quatro meses deste ano

Iniciativa já mobilizou 3,4 toneladas de recicláveis em escolas e comunidades em apenas quatro meses deste ano

Galvanoteck/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
O Projeto Reciclos, iniciativa de educação ambiental e economia circular da Galvanotek, já recolheu 3.434,6 quilos de materiais recicláveis em quatro meses de coleta, entre maio e setembro de 2026. A ação mobiliza escolas, entidades, empresas e comunidades de Carlos Barbosa e Barão, na Serra Gaúcha, e tem uma proposta simples: o material coletado é encaminhado à reciclagem e o valor arrecadado volta para as escolas participantes.

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