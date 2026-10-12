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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 14:00

Estudo revela que a população jovem no campo gaúcho caiu 31% em uma década

Para reverter tendência de êxodo, é preciso oferecer condições integrais de vida para os jovens

Para reverter tendência de êxodo, é preciso oferecer condições integrais de vida para os jovens

Magnific/Divulgação/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC

Mais importante do que perguntar por que os jovens deixam o campo, é preciso entender o que pode fazê-los ficar. Essa é a mudança de perspectiva defendida pela dirigente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Camila Rode, ao tratar dos desafios da sucessão rural. Para ela, a permanência das novas gerações depende da construção de um meio rural que ofereça condições para que o jovem desenvolva seu próprio projeto de vida.

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