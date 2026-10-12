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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 10:00

Agricultora gaúcha vira influencer e reinventa forma de permanecer no campo

História de Lise Schmitz revela como a tecnologia pode criar novas oportunidades comerciais e abrir portas para o agronegócio no Rio Grande do Sul

História de Lise Schmitz revela como a tecnologia pode criar novas oportunidades comerciais e abrir portas para o agronegócio no Rio Grande do Sul

Lise Schmitz/Arquivo Pessoal/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC

A permanência do jovem no campo nem sempre depende de um processo de sucessão familiar na propriedade, mas ela pode ser resultado de uma nova forma de encarar a vida no meio rural. Quando a agricultora Lise Schmitz foi morar com o marido na propriedade dos pais dele, em Canela, não imaginava os desafios que teria pela frente e como superaria todos eles apenas mudando a forma de viver fora da cidade grande.

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