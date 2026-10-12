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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 16:45

Sucessão rural depende de renda para reter jovens

Família Wobeto, em Linha Brasil, interior de Crissiumal, foi da sucessão à escala e transformou o leite em negócio

Família Wobeto, em Linha Brasil, interior de Crissiumal, foi da sucessão à escala e transformou o leite em negócio

Vilarosafotografia/Divulgação/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC

Quem vai produzir a comida que chegará à mesa dos gaúchos daqui a 20 anos? A solução para uma das questões que mais preocupa quem vive no campo, a da sucessão rural, está diante de um impasse: muitos jovens têm forte vínculo com a agricultura familiar, mas a permanência deles depende cada vez mais de renda, estabilidade e perspectiva profissional, ou seja, está menos na tradição familiar e mais na possibilidade de transformar a propriedade rural em uma oportunidade de futuro.

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