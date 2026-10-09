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CapaEmpresas & NegóciosOpinião

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 12:16

A fundação que ninguém vê

Janice Gisler Silva é diretora de Gente & Cultura do Tax.Co

Janice Gisler Silva é diretora de Gente & Cultura do Tax.Co

Tax.Co/Divulgação/JC
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Janice Gisler Silva


Diretora de Gente & Cultura do Tax.Co

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