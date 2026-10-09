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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 12:14

Pian Alimentos investe R$ 40 milhões em expansão e lança petisco inspirado no mercado japonês

Com sede em Paraí, na Serra Gaúcha, a Pian Alimentos atua há cerca 42 anos no setor de nutrição animal

Com sede em Paraí, na Serra Gaúcha, a Pian Alimentos atua há cerca 42 anos no setor de nutrição animal

Pian Alimentos/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
Com o objetivo de ampliar a atuação no mercado de alimentos úmidos para pets, a Pian Alimentos investiu R$ 40 milhões em uma nova planta industrial e na ampliação da capacidade produtiva da categoria. A empresa de Paraí, na Serra Gaúcha, que atua há cerca de 42 anos com nutrição animal e 10 anos no segmento de úmidos, também aposta em uma nova categoria de petiscos em creme para cães e gatos, inspirada em produtos já consolidados no mercado japonês.

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