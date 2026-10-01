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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 11:06

Agroindústria familiar impulsiona economia em Morrinhos do Sul

MR Doces leva produtos de Morrinhos do Sul para feiras nacionais

MR Doces leva produtos de Morrinhos do Sul para feiras nacionais

Eduardo Rocha/Prefeitura de Morrinhos do Sul/Divulgação/JC
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Loraine Luz
De Cidreira, especial para o JC

Quando o casal de produtores agroecológicos Mauri e Regina Martins reuniu suas economias para agregar valor à sua colheita - em especial, bananas e goiabas -, promoveram um marco histórico para Morrinhos do Sul. É da família a primeira e única agroindústria do município, inaugurada em julho do ano passado.

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