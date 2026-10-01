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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 10:56

Produção de pitaya financia expansão do turismo no 'Jalapão Gaúcho'

Famoso recanto de águas cristalinas está localizado no Parque Pitayas Eco Camping e Cabanas

Famoso recanto de águas cristalinas está localizado no Parque Pitayas Eco Camping e Cabanas

Pitayas Eco Camping e Cabanas/Divulgação/JC
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Loraine Luz
De Cidreira, especial para o JC

O turismo não substitui a agricultura. Nasce dela. Na propriedade rural da família Carlos, a aposta no turismo foi financiada pela longa trajetória na agricultura familiar, especialmente com produtos orgânicos. É na área de 20 hectares que se localiza o Pitayas Eco Camping e Cabanas, em Morrinhos do Sul.

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