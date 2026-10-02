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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 12:27

Transição energética amplia demanda por terras raras no Brasil

Terras raras são utilizadas na fabricação de veículos elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos e outras tecnologias

Terras raras são utilizadas na fabricação de veículos elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos e outras tecnologias

TÂNIA MEINERZ/JC
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Marcus Meneghetti
Especial para o JC*

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