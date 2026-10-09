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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 12:16

O evento corporativo na era da experiência

Ana Elise Dorneles Dias é fundadora da Checklist Produções

Ana Elise Dorneles Dias é fundadora da Checklist Produções

Checklist Produções/Divulgação/JC
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Ana Elise Dorneles Dias
Fundadora da Checklist Produções

O mercado de eventos, marketing promocional e experiências de marca está mudando. O gift corporativo precisa ser útil, desejável e coerente com a identidade da empresa. A ativação precisa fazer sentido para quem participa. E o evento, mais do que reunir pessoas, deve criar uma experiência capaz de gerar conexão, pertencimento e memória.

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