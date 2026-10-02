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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 11:46

O jeito chinês de negociar

Leonardo Baum é empresário e associado do IEE

Leonardo Baum é empresário e associado do IEE

Leonardo Baum/Arquivo Pessoal/JC
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Leonardo Baum
Empresário e associado do IEE

Entre 15 de outubro e 4 de novembro, Guangzhou, na China, recebe a 140ª edição da Canton Fair, a maior feira multissetorial do mundo. Em 2025, quase 289 mil compradores estrangeiros de 219 países passaram pela feira. Muitos empresários brasileiros desembarcarão em busca de fornecedores e melhores preços, mas boa parte volta sem perceber que a negociação mais importante acontece longe dos estandes.

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