A importância da observabilidade em operações financeiras

Head de Observabilidade da Delfia
Em um ecossistema de pagamentos instantâneos, a relação entre tempo de resposta, experiência do cliente e geração de receita nunca foi tão evidente. A indisponibilidade já é vista como um risco financeiro e estratégico.
Dados do Uptime Institute mostram que mais da metade das interrupções relevantes ultrapassam US$ 100 mil em prejuízo, enquanto aproximadamente 20% superam US$ 1 milhão por incidente. E esses números não estão necessariamente associados a quedas das aplicações e da infraestrutura.
Na maioria das vezes, os sistemas continuam operando, porém com lentidão ou intermitência. O impacto aparece no abandono de transações, na redução das taxas de conversão e na perda de receita. Diante de uma maquininha lenta, de um Pix que demora para confirmar ou de um checkout instável, muitos consumidores desistem da compra.
Hoje, com a popularização dos pagamentos instantâneos, atrasos de poucos segundos são suficientes para comprometer a confiança e interromper a jornada do cliente.
Uma única transação depende de muitos componentes distribuídos, como ambientes multicloud, microsserviços, APIs, gateways de pagamento, plataformas antifraude, bancos de dados e integrações com parceiros externos.
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