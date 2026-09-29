O Pão dos Pobres mobiliza parceiros e comunidade para festa do Dia das Crianças

Fundação O Pão dos Pobres iniciou uma campanha de arrecadação para a festa do Dia das Crianças, que será realizada em 15 de outubro de 2026, na sede da instituição, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre (RS). A programação contará com brinquedos infláveis, atividades recreativas e lanches especiais. Para viabilizar a celebração, a instituição mobiliza parceiros, empresas, voluntários e a comunidade. As contribuições podem ser feitas via Pix, pela chave iniciou uma campanha de arrecadação para a festa do, que será realizada em 15 de outubro de 2026, na sede da instituição, no bairro, em Porto Alegre (RS). A programação contará com. Para viabilizar a celebração, a instituição mobiliza parceiros, empresas, voluntários e a comunidade. As contribuições podem ser feitas via, pela chave paodospobres@paodospobres.com.b r - com a descrição Dia da Criança.

A comemoração reunirá cerca de 500 crianças e adolescentes dos serviços de Acolhimento, Convivência e Educação Integral. A proposta é proporcionar um dia de lazer, integração e experiências diferentes da rotina, com brincadeiras, alimentação e momentos de convivência. "Essa iniciativa é uma oportunidade de proporcionar às crianças e aos adolescentes um dia de alegria, convivência e experiências que muitas vezes não fazem parte da rotina deles. Para que isso seja possível, precisamos do apoio da comunidade, das empresas e dos parceiros. Cada contribuição ajuda a construir um momento especial para todos", afirma William Bramchartt, responsável pela Pastoral da Fundação O Pão dos Pobres.

Entre as atrações previstas estão brinquedos infláveis, cama elástica, touro mecânico e mesa de fla-flu (pebolim), além de uma tenda para cobertura das atividades. Todas as crianças também receberão brinquedos. A organização busca ainda voluntários para auxiliar na montagem, organização e monitoria durante o evento.

A programação terá início às 9h e seguirá até as 15h, envolvendo crianças e adolescentes dos Serviços de Convivência, Educação Integral e Acolhimento. Empresas, instituições e pessoas da comunidade podem contribuir por meio de doações financeiras, disponibilização de brinquedos e estruturas ou trabalho voluntário.

Como contribuir

paodospobres@paodospobres.com.br - com a descrição Dia da Criança. As doações podem ser realizadas via Pix, pela chave- com a descrição Dia da Criança.

Para outras formas de apoio ou mais informações, é possível entrar em contato com a Captação de Recursos pelo WhatsApp (51) 98971-9615 ou pelo telefone (51) 3433-6900.

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Sobre a Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio

Desde sua criação, em 1895, a Fundação O Pão dos Pobres tem como missão acolher, educar e formar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Com 131 anos de atuação, mantém seu trabalho baseado na solidariedade, na inclusão social e na promoção de oportunidades.

Atualmente, mais de 1.170 crianças, adolescentes e jovens são atendidos por meio dos programas de Acolhimento Institucional, Serviço de Convivência e Educação Integral e Aprendizagem Profissional, contribuindo para o desenvolvimento humano, educacional e profissional.

A manutenção das atividades conta com recursos do Funcriança, cotas de aprendizagem, convênios públicos, doações e contribuições via Pix (CNPJ 92.666.015/0001-01).