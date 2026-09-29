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CapaEmpresas & NegóciosDesenvolvimento

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 10:28

Da banana a novas culturas, produtores do Litoral Norte do RS buscam melhorar a rentabilidade

Morrinhos do Sul ultrapassou Três Cachoeiras e lidera o grupo, com produtividade média de 15 toneladas de banana por hectare

Morrinhos do Sul ultrapassou Três Cachoeiras e lidera o grupo, com produtividade média de 15 toneladas de banana por hectare

Pitayas Eco Camping e Cabanas/Divulgação/JC
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Loraine Luz
De Cidreira, especial para o JC

O Litoral Norte é sinônimo de bananicultura - ali estão os maiores produtores gaúchos e, conforme levantamento da Emater-RS do final do ano passado, Morrinhos do Sul ultrapassou Três Cachoeiras e lidera o grupo, com produtividade média de 15 toneladas por hectare, produção estimada em 45 mil toneladas e cerca de 500 unidades produtivas. São aproximadamente 3 mil hectares dedicados à banana, envolvendo de 800 a 900 famílias.

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