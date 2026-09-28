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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 11:08

Morrinhos do Sul cresce em meio a avanços e desafios

Em julho passado, foi oficializado o ingresso do município no Consórcio Caminhos dos Cânions do Sul

Em julho passado, foi oficializado o ingresso do município no Consórcio Caminhos dos Cânions do Sul

Eduardo Rocha/Prefeitura de Morrinhos do Sul/Divulgação/JC
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Loraine Luz
De Cidreira, especial para o JC

Não há indicadores oficiais mensurando os resultados das iniciativas de promoção turística em Morrinhos do Sul. Segundo o prefeito da cidade, Marcos Venicios Silveira, a percepção de crescimento vem do movimento observado nos empreendimentos privados.

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