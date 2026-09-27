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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 10:00

Conhecida como 'Jalapão Gaúcho', Morrinhos do Sul transforma vocação rural em novos negócios

Cidade litorânea se destaca por orgânicos e turismo rural

Cidade litorânea se destaca por orgânicos e turismo rural

Prefeitura de Morrinhos do Sul/Divulgação/JC
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Loraine Luz
De Cidreira, especial para o JC

A cerca de 35 quilômetros da beira-mar, rumo aos cânions da Serra Gaúcha, o cenário urbano desaparece e o contexto socioeconômico muda radicalmente no extremo Norte do litoral gaúcho. Nessa direção, está Morrinhos do Sul, município de pouco mais de 3 mil habitantes, com significativa produção de orgânicos e uma qualidade de vida que lhe garantiu o primeiro lugar entre seus pares da região, de acordo com Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026. Dos 23 municípios do Litoral Norte, é o único que aparece entre os 100 melhores colocados do Estado, com 66,11 pontos.

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