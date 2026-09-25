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CapaEmpresas & NegóciosOpinião

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 11:11

Laboratório da Pucrs busca selo internacional para hidrogênio

Infraestrutura é fruto de parceria do IPR com Petronas, afirma Vecchia

Infraestrutura é fruto de parceria do IPR com Petronas, afirma Vecchia

Carmen Carlet/Especial/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC

A garantia da qualidade do hidrogênio surge como um fator fundamental para o desenvolvimento de uma cadeia competitiva e confiável. Por exigir requisitos rigorosos e limites muito estreitos para determinados contaminantes, o combustível necessita de uma avaliação analítica antes de servir de matéria-prima industrial ou como "combustível em células a combustível", como explica Felipe Dalla Vecchia, diretor do Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR) da Pucrs.

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