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CapaEmpresas & NegóciosCombustíveis

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 08:00

Pesquisa da Ufrgs tenta baratear quilo do hidrogênio renovável

Meta é criar soluções baseadas em níquel, ferro e titânio, diz Khan

Meta é criar soluções baseadas em níquel, ferro e titânio, diz Khan

Sherdil Khan/Arquivo Pessoal/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC

A dependência global de metais raros e caros na fabricação de máquinas, como a platina, o irídio e o rutênio, concentra hoje o principal gargalo financeiro para a expansão das usinas de hidrogênio.

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