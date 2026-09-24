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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 13:50

Tramontina investe R$ 43 milhões em hidrogênio verde para reduzir custos de produção

Complexo de integração do ciclo completo de transformação de resíduos sólidos fica em Vacaria

Complexo de integração do ciclo completo de transformação de resíduos sólidos fica em Vacaria

Tramontina/Divulgação/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC

 unidade Tramontina Cutelaria, sediada em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, iniciou as obras para instalar sua planta de hidrogênio verde, projeto que visa substituir a compra de terceiros e reduzir os custos da divisão. Contemplada pelo fomento do governo do Rio Grande do Sul, a iniciativa viabiliza um investimento global de R$ 43 milhões.

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