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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 11:42

Empresas já podem ser multadas por descumprir NR-1 sobre saúde mental

Cumprimento da NR-1 é crucial para saúde no trabalho

Cumprimento da NR-1 é crucial para saúde no trabalho

Dani Barcellos/Especial/JC
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Agências
Empresas que descumprirem as mudanças nas regras da NR-1 (Norma Regulamentadora 1) relacionadas à saúde mental no ambiente de trabalho podem, a partir desta quarta-feira (23), ser multadas pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

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