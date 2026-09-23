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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 14:00

Projeto inédito da Rodoplast vai gerar hidrogênio a partir do lixo urbano

Investimento na nova planta industrial é de R$ 90 milhões

Investimento na nova planta industrial é de R$ 90 milhões

Rodoplast/Divulgação/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC

A Rodoplast Indústria de Peças Plásticas iniciou a construção da primeira planta industrial do mundo a integrar o ciclo completo de transformação de resíduos sólidos urbanos em hidrogênio de baixo carbono.

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