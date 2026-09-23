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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 09:52

Âmbar investe R$ 14 milhões em hidrogênio próprio em Candiota

Projeto elimina o combustível fóssil no arrefecimento da usina

Projeto elimina o combustível fóssil no arrefecimento da usina

Âmbar/Divulgação/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC

A Âmbar Sul Energia iniciou a transição ecológica da Usina Termelétrica Candiota III, maior complexo movido a carvão mineral do Rio Grande do Sul, com a instalação de uma planta própria de hidrogênio verde. O projeto elimina o combustível fóssil no arrefecimento industrial da unidade da Região da Campanha, ativo que o grupo adquiriu junto à Eletrobras em 2023.

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