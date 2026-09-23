Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosCombustíveis

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 09:45

Porto de Rio Grande avança como hub logístico internacional de combustíveis limpos

Estado consolida o porto gaúcho como o nó central para o mercado de combustíveis limpos

Estado consolida o porto gaúcho como o nó central para o mercado de combustíveis limpos

Portos SA/DivulgaçãoJC
Compartilhe:
Carmen Carlet
Especial para o JC

Exatamente em um momento de reposicionamento logístico global, o Rio Grande do Sul consolida o Porto de Rio Grande como o nó central para o mercado de combustíveis limpos, estruturando uma plataforma de negócios focada em infraestrutura e novas rotas comerciais. De acordo com o diretor de Meio Ambiente da Portos RS, Henrique Ilha, o complexo possui uma vantagem competitiva única para o faturamento do setor. "Rio Grande tem grande potencial por já ser o hub do Mercosul para contêineres e ter uma parceria com Roterdã para abastecimento de biocombustíveis", analisa o dirigente.

Notícias relacionadas