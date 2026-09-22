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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 15:44

RS prioriza indústria local com novas políticas de fomento ao hidrogênio verde

Tecnologia já passou da fase de testes e está pronta para uso comercial.

Tecnologia já passou da fase de testes e está pronta para uso comercial.

P&D Energia/Divulgação/JC
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Carmen Carlet
Especial para o JC

O Rio Grande do Sul estruturou a política pública de fomento a partir de critérios focados em viabilidade comercial imediata, exigindo que as propostas atingissem os níveis de maturidade tecnológica TRL 8 ou 9 para o hidrogênio verde, escala que comprova que a tecnologia já passou da fase de testes e está pronta para uso comercial.

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