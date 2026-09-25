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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:15

Centro Comunitário abre novos caminhos para atuação do Instituto Ascendendo Mentes

Iniciativa do Instituto Ascendendo Mentes marca novo espaço e busca atender melhor a comunidade

Iniciativa do Instituto Ascendendo Mentes marca novo espaço e busca atender melhor a comunidade

Instituto Ascendendo Mentes/Divulgação/JC
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Sofia Kramp Leke
Sofia Kramp Leke
A inauguração do Centro Comunitário da Costaneira, em Eldorado do Sul, em julho deste ano, marcou uma nova etapa do trabalho do Instituto Ascendendo Mentes na região. O espaço, que integra o projeto Favela 3D, passou a oferecer uma estrutura própria para atividades de formação, reuniões comunitárias, acolhimento e qualificação profissional. Antes, parte do movimento era realizado em contêineres adaptados ou em espaços emprestados.

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