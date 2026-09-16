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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 19:48

Setores inusitados buscam meteorologia para decisões estratégicas

Empresa atende clientes das áreas de energia, engenharia, licenciamento ambiental, entre outras

Empresa atende clientes das áreas de energia, engenharia, licenciamento ambiental, entre outras

Luciano Lanes/PMPA/Divulgação/JC
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Gabriel Eduardo Bortulini
Especial para o JC

Apesar das controvérsias, a meteorologia tem conquistado mercados nem sempre tão óbvios. "Observamos os padrões de chuva mudando, os padrões de vento mudando. A intensidade média do vento hoje sendo muito mais forte do que era dez anos atrás. Então, em função disso, obviamente que essa demanda aumentou. Já recebi aqui pedidos de orçamento de clientes, de setores, que eu disse: 'Para que esse cara quer isso?' Então houve uma variação bem grande", relata Natalia Pereira, da Catavento Meteorologia.

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