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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 19:31

Cenário pós-enchente acende alerta para necessidade de investimentos em prevenção

Meteorologista Estael Sias, sócia-diretora da MetSul Meteorologia

Meteorologista Estael Sias, sócia-diretora da MetSul Meteorologia

Estael Sias/Arquivo Pessoal/JC
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Gabriel Eduardo Bortulini
Especial para o JC

Estael Sias, da MetSul Meteorologia, acredita que ainda falta eficiência no planejamento de avisos e alertas das Defesas Civis. Segundo a meteorologista, enquanto os alertas da Defesa Civil do Estado são genéricos demais, sem especificidade de município, o que prejudica a orientação, as Defesas Civis municipais são majoritariamente estruturadas para socorro e não para a prevenção.

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