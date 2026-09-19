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Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 16:00

Cozinha Itinerante aposta em gastronomia para ampliar autonomia e renda de mulheres em Porto Alegre

Formação de 200 mulheres ocorreu em uma tenda-cozinha no Cete

Formação de 200 mulheres ocorreu em uma tenda-cozinha no Cete

Instituto Mpumalanga/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
Entre os dias 15 e 17 de setembro, Porto Alegre recebeu uma etapa da Cozinha Itinerante, projeto que utiliza a gastronomia como ferramenta de qualificação profissional, geração de renda e valorização da cultura brasileira. Cerca de 200 mulheres participam gratuitamente da formação, realizada em uma tenda-cozinha instalada no estacionamento do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE), no bairro Menino Deus.

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