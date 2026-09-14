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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 19:12

Previsão do tempo otimiza operações portuárias no Estado

No Tecon Rio Grande, ferramenta estratégica de gestão preventiva contribui para a segurança e para a continuidade das atividades

No Tecon Rio Grande, ferramenta estratégica de gestão preventiva contribui para a segurança e para a continuidade das atividades

Wilson Sons/Divulgação/JC
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Gabriel Eduardo Bortulini
Especial para o JC

A atividade portuária convive com a complexidade do clima diariamente. Nesse contexto de vaivém de navios, movimentação de contêineres e guindastes, a precisão das informações meteorológicas pode significar segurança e economia. As empresas portuárias, por exemplo, estão entre os principais clientes da Catavento Meteorologia em todo o País. A empresa fundada pela meteorologista Natalia Pereira tem sede em Rio Grande e quase 15 anos de existência.

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