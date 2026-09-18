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CapaEmpresas & NegóciosOpinião

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 17:28

O novo ciclo de expansão do Litoral Norte

José Nazareno, sócio-fundador da Nazale Incorporadora

José Nazareno, sócio-fundador da Nazale Incorporadora

Edivan Costa/Divulgaçãoa/JC
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José Nazareno
O Litoral Norte do Rio Grande do Sul passa por uma transformação que vai além da tradicional vocação turística. O crescimento das cidades, a chegada de novos moradores e a busca por qualidade de vida vêm ampliando a demanda por moradia e impulsionando uma nova dinâmica econômica

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