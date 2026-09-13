Porto Alegre,

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CapaEmpresas & NegóciosColuna Visão Empresarial

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 17:02

Mulheres que empreendem também movem Porto Alegre

Luciane Souza é coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)

Luciane Souza é coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)

Dani Barcellos/Divulgação/JC
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Luciane Souza
Toda cidade que deseja crescer precisa olhar para quem está construindo sua economia todos os dias.

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