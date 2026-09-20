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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 15:00

Nova unidade da Provet traz tecnologia de ponta ao Rio Grande do Sul

Além do atendimento, a unidade também atuará como um polo de apoio especializado no modelo "laboratório para laboratório"

Além do atendimento, a unidade também atuará como um polo de apoio especializado no modelo "laboratório para laboratório"

Provet/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
Em um cenário em que as famílias gaúchas estão cada vez mais atentas à medicina preventiva, à longevidade e à qualidade de vida dos animais de estimação, o acesso a diagnósticos precisos ganha ainda mais importância no acompanhamento veterinário. É nesse contexto que a Provet, rede de diagnóstico veterinário do ecossistema Petlove, chega ao Rio Grande do Sul. Com a recente inauguração de uma unidade em Porto Alegre, a empresa passa a oferecer exames de alta complexidade e acesso a diagnósticos especializados, além de prestar suporte a médicos-veterinários gaúchos.

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