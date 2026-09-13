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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 16:00

Alma Mater investe em saúde e educação infantil no RS

Junto da cartilha, também é fornecida uma pasta segura e lúdica, conectada à realidade das mães que utilizam o SUS

Junto da cartilha, também é fornecida uma pasta segura e lúdica, conectada à realidade das mães que utilizam o SUS

Alma Mater/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
Muito mais do que uma estrutura destinada ao sono, o berço exerce um papel fundamental nos primeiros meses de vida de uma criança. Além de proporcionar descanso, ele previne acidentes e oferece segurança durante todo o período neonatal. Os cuidados adotados nessa etapa também têm reflexos ao longo da vida, já que crescer em ambientes seguros e acolhedores é essencial para um desenvolvimento saudável. 

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