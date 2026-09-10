Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosDesenvolvimento

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 10:00

Cidreira busca reação e aposta em polo comercial em torno do Asun

Conjunto de quadras ao redor da nova loja da rede supermercadista tem despertado atenção de investidores

Conjunto de quadras ao redor da nova loja da rede supermercadista tem despertado atenção de investidores

Nico Robson/Divulgação/JC
Compartilhe:
Loraine Luz
Especial para o JC

De Cidreira

Notícias relacionadas